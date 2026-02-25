В ГД назвали развитие профобразования приоритетом государства

«Тема профессионального образования сегодня в фокусе Госдумы и правительства. Для этого мы, например, приняли закон о расширении эксперимента по зачислению абитуриентов на бюджетные отделения в колледжи и техникумы по результатам только двух обязательных ОГЭ. Уже в этом году такой возможностью смогут воспользоваться ребята в 12 регионах России», — добавила парламентарий.