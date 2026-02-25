По подсчетам Росстата, омский бензин стал одним из самых дешевых в стране

По данным статистиков, Омская область вошла в десятку регионов России, где была зафиксирована самая низкая цена на бензин по состоянию на январь нынешнего года. Рейтинг регионов, на основе данных Росстата, составили аналитики РИА «Новости».
Регионом с самой низкой стоимостью бензина в стране стала Курганская область. В январе цена литра бензина на местных заправках составила там в среднем 60 рублей 55 копеек. Второе место занял Томск (61 рубль 61 копейка за литр), третье — Алтайский край (61 рубль 71 копейка).
У Омской области в этом рейтинге пятое место. По данным Росстата, средняя цена за литр бензина в регионе составила 62 рубля 18 копеек. Ближайшими к нам соседями по рейтингу стали Челябинская (61 рубль 83 копейки), Новосибирская (62 рубля 25 копеек), Кемеровская (62 рубля 32 копейки) области.
В десятку регионов с самым дешевым бензином также вошли Ивановская область, республики Коми и Марий Эл.
Самая высокая стоимость бензина зафиксирована на Дальнем Востоке, Камчатском крае, в Сахалинской и Магаданской областях.
