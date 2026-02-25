Теперь все дрова будут дорогими: В Молдове во всех регионах введут единый тариф

Дрова в Молдове будут продаваться по единой цене на национальном уровне. Об этом сообщил министр окружающей среды Георге Хаждер.
По его словам, мера направлена на повышение предсказуемости для граждан и устранение посредников, необоснованно завышающих стоимость.
— Будут определённые лица, которые будут продавать дрова в установленных местах, всё будет учитываться. Граждане должны чётко знать, где можно купить древесину и какова её цена, — заявил Хаждер на общественном телеканале.
Он также подчеркнул, что цена на дрова будет чётко установлена, а транспортные расходы будут рассчитываться отдельно — в зависимости от расстояния, пишет rupor.md.
В настоящее время стоимость складометра дров варьируется от 650 до 1200 леев в зависимости от породы древесины.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Облом — лимит расчета наличными в Молдове не изменят: Ограничение в расчете кэшем остаются в силе — как это ударит по простым гражданам.
Власти ПАС не поддержали предложение оппозиции ослабить введенные ранее в Молдове ограничения на расчеты наличными (далее…).
Да карма у них не та: Премьер-министр Молдовы раскрыл секрет богатства — теперь заживем.
Надо с правильными людьми общаться, и тогда в жизни все окей будет (далее…).
Молдавское — значит, дорого: Друзья за границей просят прислать наши фрукты-овощи, — а где их взять.
Благополучно хороним наше сельское хозяйство, в супермаркетах импортных овощей-фруктов больше, чем отечественных продуктов (далее…).