Дело из-за плохой воды завели в Мишкинском сельском поселении Ростовской области

Следователи завели дело после проверки в Мишкинском сельском поселении Дона.

Источник: Комсомольская правда

В Мишкинском сельском поселении Аксайского района Ростовской области завели уголовное дело из-за услуг водоснабжения, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

— Основанием для возбуждения дела послужили результаты процессуальной проверки, проведенной по обращениям граждан, — добавили в ведомстве.

По данным следствия, «длительное время жители сельского поселения были вынуждены пользоваться технической водой с примесями». На ситуацию повлияли высокий износ трубопровода, а также состояние скважин и водонапорных башен, которые не обслуживались много лет.

При этом, говорится в информации СК, местные жители жалуются, что оплата за воду им начисляется по завышенным тарифам.

— Следователи устанавливают обстоятельства дела, а также ответственных. Доклад о ходе расследования представлен в Центральный аппарат Следственного комитета России, — прокомментировали в СУ СК России по Ростовской области.

