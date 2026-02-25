Дело из-за плохой воды завели в Мишкинском сельском поселении Ростовской области

В Мишкинском сельском поселении Аксайского района Ростовской области завели уголовное дело из-за услуг водоснабжения, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
— Основанием для возбуждения дела послужили результаты процессуальной проверки, проведенной по обращениям граждан, — добавили в ведомстве.
По данным следствия, «длительное время жители сельского поселения были вынуждены пользоваться технической водой с примесями». На ситуацию повлияли высокий износ трубопровода, а также состояние скважин и водонапорных башен, которые не обслуживались много лет.
При этом, говорится в информации СК, местные жители жалуются, что оплата за воду им начисляется по завышенным тарифам.
— Следователи устанавливают обстоятельства дела, а также ответственных. Доклад о ходе расследования представлен в Центральный аппарат Следственного комитета России, — прокомментировали в СУ СК России по Ростовской области.
