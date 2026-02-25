30 апреля 2026 года — работаем или нет?

В пятницу, 1 мая — Праздник Весны и Труда — это официальный выходной. Согласно трудовому законодательству (статья 95), четверг, 30 апреля, попадает в категорию предпраздничного дня, так как стоит перед нерабочим праздничным днем. В связи с этим рабочая смена будет сокращена на один час (неважно, трудитесь вы на пятидневке или шестидневке).