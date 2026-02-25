Ричмонд
30 апреля 2026 года — работаем или нет?

Читайте в справке aif.ru, как будем отдыхать в апреле 2026 года.

Источник: Freepik.com

В отличие от марта или мая, в апреле 2026 года нет ни одного государственного праздника, поэтому дополнительных выходных ждать не стоит. Кроме того, все указанные в календаре рабочие дни такими и останутся. Правда, 30 апреля россияне смогут уйти домой пораньше.

Как работаем 30 апреля 2026 года?

В пятницу, 1 мая — Праздник Весны и Труда — это официальный выходной. Согласно трудовому законодательству (статья 95), четверг, 30 апреля, попадает в категорию предпраздничного дня, так как стоит перед нерабочим праздничным днем. В связи с этим рабочая смена будет сокращена на один час (неважно, трудитесь вы на пятидневке или шестидневке).

Как отдыхаем в апреле 2026 года?

В апреле — 30 календарных дней, из них восемь выходных будет у тех, кто работает на пятидневке:

  • суббота, 4 апреля;
  • воскресенье, 5 апреля;
  • суббота, 11 апреля;
  • воскресенье, 12 апреля;
  • суббота, 18 апреля;
  • воскресенье, 19 апреля;
  • суббота, 25 апреля;
  • воскресенье, 26 апреля.

При шестидневной рабочей неделе — четыре отгула:

  • воскресенье, 5 апреля;
  • воскресенье, 12 апреля;
  • воскресенье, 19 апреля;
  • воскресенье, 26 апреля.