Главные новости к вечеру 25 февраля 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 25 февраля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Уиткофф назвал сроки новой трехсторонней встречи по Украине

Источник: Reuters

Новый раунд переговоров по Украине может пройти в ближайшее время, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. «Я говорю о трехсторонней встрече между украинской делегацией, российской делегацией, а также мной и Джаредом, нашей командой, вероятно, в течение следующих десяти дней», — сказал он.

МИД Германии заявил о снятии с повестки темы российских активов

Источник: Reuters

Тема использования замороженных российских активов для помощи Украине снята с повестки. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

Орбан: Венгрия усилит охрану энергоинфраструктуры от атак Украины

Источник: Reuters

«Украина готовит дальнейшие действия по нарушению работы венгерской энергетической системы. Поэтому я приказал усилить защиту критической инфраструктуры», — заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

ВСУ атаковали Смоленскую область: семь человек погибли

Источник: РИА "Новости"

При атаке ВСУ на предприятие в Смоленской области семь человек погибли и еще 10 пострадали. Об этом сообщает СК РФ. В сообщении говорится, что из-за детонации взрывных устройств пострадали гражданские лица.

СМИ: Россия разрабатывает гиперзвуковую ракету мощнее «Орешника»

Источник: РИА "Новости"

В статье Daily Star говорится, что в России создают гиперзвуковую баллистическую ракету нового поколения, способную доставлять ядерные боеголовки. Она будет более мощной, чем «и без того внушающая ужас» система «Орешник».

