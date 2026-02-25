Главные новости к вечеру 25 февраля 2026 года

Новый раунд переговоров по Украине может пройти в ближайшее время, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. «Я говорю о трехсторонней встрече между украинской делегацией, российской делегацией, а также мной и Джаредом, нашей командой, вероятно, в течение следующих десяти дней», — сказал он.