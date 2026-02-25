Главные новости к вечеру 25 февраля 2026 года

Уиткофф назвал сроки новой трехсторонней встречи по Украине
Новый раунд переговоров по Украине может пройти в ближайшее время, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. «Я говорю о трехсторонней встрече между украинской делегацией, российской делегацией, а также мной и Джаредом, нашей командой, вероятно, в течение следующих десяти дней», — сказал он.
МИД Германии заявил о снятии с повестки темы российских активов
Тема использования замороженных российских активов для помощи Украине снята с повестки. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.
Орбан: Венгрия усилит охрану энергоинфраструктуры от атак Украины
«Украина готовит дальнейшие действия по нарушению работы венгерской энергетической системы. Поэтому я приказал усилить защиту критической инфраструктуры», — заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
ВСУ атаковали Смоленскую область: семь человек погибли
При атаке ВСУ на предприятие в Смоленской области семь человек погибли и еще 10 пострадали. Об этом сообщает СК РФ. В сообщении говорится, что из-за детонации взрывных устройств пострадали гражданские лица.
СМИ: Россия разрабатывает гиперзвуковую ракету мощнее «Орешника»
В статье Daily Star говорится, что в России создают гиперзвуковую баллистическую ракету нового поколения, способную доставлять ядерные боеголовки. Она будет более мощной, чем «и без того внушающая ужас» система «Орешник».