Эксперт Bloomberg посоветовал вложить $1 млн в вино. Что бы он купил

Вино — это одна из самых популярных инвестиций во всем мире. В период пандемии коронавируса эта сфера даже показывала более высокую доходность, чем предметы роскоши, а в 2023 году обошла по этому показателю золото. По данным аналитической компании The Knight Frank, к концу 2023 года инвестиционные вина подорожали на 146% по сравнению с данными за 2013 год. Основными способами вложений в вино называют винные фонды, винные акции, винные фьючерсы, а также покупку коллекционного вина.