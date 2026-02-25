Эксперт Bloomberg посоветовал вложить $1 млн в вино. Что бы он купил

Издание Bloomberg опросило финансовых экспертов, куда бы они вложили $1 млн, если бы он у них был. Филип Стрел, директор по инвестициям в Северной и Южной Америке Morningstar Wealth, назвал в числе вариантов инвестиции в вино.
«В Чикаго принято делать в гараже зону отдыха с перголой, а также ремонтировать кухню или обустраивать винный погреб. А когда вы строите винный погреб на 1 тыс. бутылок, вам приходится тратить больше денег на его наполнение. Я бы взял хорошего итальянского красного вина — бароло, супертосканского, амароне, брунелло», — рассказал он.
Помимо традиционных советов о том, что крупную сумму денег необходимо вкладывать в золото, недвижимость, землю или ценные бумаги, эксперты Bloomberg также говорили о возможности путешествовать или «вкладываться в воспоминания, которые можно разделить с детьми».
«Во-первых, мы бы съездили на Южный остров Новой Зеландии. Мы бы объездили все места, где снимали “Властелина колец”. Мы бы, наверное, провели там месяц, отрываясь по полной и притворяясь хоббитами. А потом мы бы обязательно купили дом где-нибудь в Италии, может быть, в районе озера Комо. Моя долгосрочная цель — в конечном итоге стать владельцем небольшой виллы где-нибудь на севере Италии», — рассказал Дон Калканьи, директор по инвестициям Mercer Advisors.
Вино — это одна из самых популярных инвестиций во всем мире. В период пандемии коронавируса эта сфера даже показывала более высокую доходность, чем предметы роскоши, а в 2023 году обошла по этому показателю золото. По данным аналитической компании The Knight Frank, к концу 2023 года инвестиционные вина подорожали на 146% по сравнению с данными за 2013 год. Основными способами вложений в вино называют винные фонды, винные акции, винные фьючерсы, а также покупку коллекционного вина.