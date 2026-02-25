Ричмонд
В Уфе вырос размер стипендии одаренным школьникам

Талантливые ученики школ искусств будут получать по 5 тысяч рублей в месяц.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе выросла стипендия для одаренных учеников. Об этом сообщила начальник управления по культуре и искусству Уфы Айгуль Хасанова на оперативном совещании в мэрии. По ее словам, в текущем учебном году ежемесячная выплата учащимся детских школ искусств, которые добились высоких результатов в учебе и творчестве, выросла на 2 тысячи рублей и достигла 5 тысяч рублей.

Стипендии главы республики и главы администрации города присуждаются ежегодно для поддержки талантливых детей. В 2025 году стипендиатами Главы Башкортостана стали семь юных уфимцев, а стипендиатами мэра — 43 ребенка.

Всего в городских школах искусств обучается порядка 10,5 тысячи детей по 26 направлениям. Ежегодно 20 процентов выпускников продолжают образование в профильных колледжах и вузах. В Уфе работают 17 лицензированных школ искусств, в том числе две художественные, десять музыкальных школ и пять школ искусств.

