В Уфе вырос размер стипендии одаренным школьникам

В Уфе выросла стипендия для одаренных учеников. Об этом сообщила начальник управления по культуре и искусству Уфы Айгуль Хасанова на оперативном совещании в мэрии. По ее словам, в текущем учебном году ежемесячная выплата учащимся детских школ искусств, которые добились высоких результатов в учебе и творчестве, выросла на 2 тысячи рублей и достигла 5 тысяч рублей.
Стипендии главы республики и главы администрации города присуждаются ежегодно для поддержки талантливых детей. В 2025 году стипендиатами Главы Башкортостана стали семь юных уфимцев, а стипендиатами мэра — 43 ребенка.
Всего в городских школах искусств обучается порядка 10,5 тысячи детей по 26 направлениям. Ежегодно 20 процентов выпускников продолжают образование в профильных колледжах и вузах. В Уфе работают 17 лицензированных школ искусств, в том числе две художественные, десять музыкальных школ и пять школ искусств.
