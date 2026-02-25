В Уфе вырос размер стипендии одаренным школьникам

В Уфе выросла стипендия для одаренных учеников. Об этом сообщила начальник управления по культуре и искусству Уфы Айгуль Хасанова на оперативном совещании в мэрии. По ее словам, в текущем учебном году ежемесячная выплата учащимся детских школ искусств, которые добились высоких результатов в учебе и творчестве, выросла на 2 тысячи рублей и достигла 5 тысяч рублей.