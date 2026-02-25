Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили сократить объем отчетности для школьных психологов

Даванков предложил сократить объем отчетности для школьных психологов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева, Сардана Авскентьева и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили сократить объём отчётности для школьных психологов и исключить дублирование документов.

Соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости.

«С учётом изложенного считаем целесообразным рассмотреть возможность сокращения объёма отчётности педагогов-психологов и исключения дублирования документов», — сказано в документе.

Авторы инициативы предлагают ее реализацию через утвержденную на федеральном уровне исчерпывающего перечня обязательной документации педагога-психолога, запрет на установление образовательными организациями и региональными органами управления образованием дополнительных дублирующих форм отчётности сверх утверждённого перечня и внедрение принципа «однократного ввода данных» при формировании отчётов для различных уровней управления.

По словам депутатов, это позволит высвободить значительную часть рабочего времени специалистов для непосредственной работы с детьми.

«Даже сокращение отчётной нагрузки на 20−30% фактически увеличит доступность консультаций и профилактических мероприятий без увеличения штатной численности. Это особенно важно в условиях роста обращений по вопросам школьной тревожности, конфликтов и буллинга. Повышение эффективности использования рабочего времени педагогов-психологов напрямую скажется на качестве психологической помощи и благополучии детей», — отметили они.