В Госдуме предложили сократить объем отчетности для школьных психологов

«Даже сокращение отчётной нагрузки на 20−30% фактически увеличит доступность консультаций и профилактических мероприятий без увеличения штатной численности. Это особенно важно в условиях роста обращений по вопросам школьной тревожности, конфликтов и буллинга. Повышение эффективности использования рабочего времени педагогов-психологов напрямую скажется на качестве психологической помощи и благополучии детей», — отметили они.