Фильм «Семья в аренду» с Бренданом Фрейзером: чему учит драма об актере-неудачнике

Фильм «Семья в аренду» собрал положительные оценки критиков и зрителей по всему миру — не прошла мимо него и российская аудитория. Чтобы понять, в чем смысл этой драмы и чему она на самом деле учит зрителей, Psychologies обратился к психологу Екатерине Павловой и попросил ее рассказать, почему примерка на себя чужой роли — не лучший способ справиться с проблемами и зачем нужна дистанция между клиентом и помогающим специалистом.