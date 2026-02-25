Экс-модель обвинила известного фотографа Бородулина в домогательствах в 14 лет

«Я поинтересовалась, что [входит в] “пробы”. Он сказал: нужно целоваться с ним для того, чтобы при реальных съемках сериала мне было комфортно. Бородулин — человек не очень приятной наружности, поэтому я отказала и открыто сообщила, что мне неприятно будет с ним “так” взаимодействовать. Затем он предложил более мелкую роль в “массовке”. Но подкреплялось словами, что это слишком низко для меня и мне нужно играть главные роли, что массовка практически ничего не получает в финансовом плане», — рассказала «Газете.Ru» одна из моделей, пожелавшая остаться неизвестной.