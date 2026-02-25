Подачу отопления ограничили в 18 многоквартирных домах Ростова

Подачу отопления ограничили в 18 многоквартирных домах Ворошиловского района Ростова-на-Дону из-за дефекта теплотрассы. Об этом 25 февраля сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
Ситуация с теплоснабжением коснулась домов, которые находятся в границах от бульвара Комарова до проспекта Королева.
Дефект ремонтирнуют на улице Добровольского. Предварительно, работы должны завершить до 21 часа 25 февраля. Ответственная организация — ООО «Ростовские тепловые сети».
