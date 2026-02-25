Из-за атаки БПЛА на ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области погибли семеро человек

Украинские беспилотники атаковали химический завод «Дорогобуж» в Смоленской области, где производятся азотные удобрения. Семь человек погибли, еще по меньшей мере десять ранены, сообщили в Следственном комитете. Член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова заявила, что смысл атак на такие предприятия заключается в «терроре». По ее мнению, украинский лидер Владимир Зеленский «хочет, чтобы мы боялись так же, как и он в своем бункере».