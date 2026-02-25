Ричмонд
Минтранс работает над открытием закрытых ранее аэропортов России

РИА Новости: Минтранс работает над открытием закрытых аэропортов России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Минтранс работает над возобновлением работы закрытых аэропортов России, но это зависит от безопасности, заявил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин.

«Мы работаем над этим, но там же все зависит от безопасности», — сказал Никитин в кулуарах Госдумы, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности открытия закрытых аэропортов.

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.

До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. В июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика, а в сентябре — аэропорт Краснодара.

