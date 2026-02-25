СМИ: более 70% оружия мексиканского картеля CJNG — западные поставки Украине

В материале ISW говорится, что с 2022 года, когда начался конфликт на Украине, объемы поставок оружия CJNG выросли в три раза и в распоряжении мексиканского картеля оказались системы противовоздушной обороны, тысячи пусковых установок и другие виды тяжелого вооружения.
Как поясняет издание, доминированию картеля способствовали его огромные финансовые возможности и связи по всему миру. Мексиканские официальные лица оценивают состояние CJNG примерно в 50 млрд долларов. Ее влияние распространяется по меньшей мере на девять мексиканских штатов, а оперативные и криминальные связи охватывают США, Европу, Азию и Латинскую Америку.
По данным издания, бойцы CJNG используют передовую боевую тактику и снаряжение военного образца: беспилотники, модифицированные для сброса взрывчатых веществ, самодельные взрывные устройства и тяжело бронированные транспортные средства, предназначенные для ведения боевых действий в городах и сельской местности.
При этом The Economic Times и турецкий интернет-портал Haberler утверждают, что ключевым фактором, стоящим за трансформацией картеля, стал постоянный нелегальный приток оружия из Соединенных Штатов. Согласно исследованию Института New Lines, ежегодно через границу в Мексику контрабандой переправляется от 200 000 до 500 000 единиц огнестрельного оружия.
Haberler ссылается на министра обороны Мексики Рикардо Тревилья Трехо, который заявил, что большая часть огнестрельного оружия, изъятого в ходе борьбы с наркокартелями по всей стране, имеет американское происхождение. По последним данным, около 78−80% из примерно 18 тысяч длинно- и короткоствольного оружия, изъятого силами безопасности в период правления президента Клаудии Шейнбаум, было произведено в США.