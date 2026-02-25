Минтранс работает над открытием закрытых ранее аэропортов России

«Мы работаем над этим, но там же все зависит от безопасности», — сказал Никитин в кулуарах Госдумы, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности открытия закрытых аэропортов.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. В июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика, а в сентябре — аэропорт Краснодара.