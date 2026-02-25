Депутаты ускорили работу воронежских аварийных и надзорных служб

Председатель постоянной комиссии по градостроительной деятельности и земельным отношениям гордумы Сергей Крючков выделил два наиболее важных изменения.
Во-первых, срок рассмотрения заявок на проведение земляных работ, прежде всего аварийных, сокращен до одного дня. Таким образом, пояснил депутат, ответственные за ликвидацию аварий компании, в том числе гарантирующие поставщики и ресурсоснабжающие организации, могут более быстро начать и завершить работы. «Это положительно скажется на тех негативных явлениях, которые в последнее время преследуют город Воронеж», — отметил Сергей Крючков.
Во-вторых, расширены полномочия сотрудников различных надзорных служб. Все они пользуются мобильным приложением «Инспектор», которое существенно облегчает и убыстряет проведение профилактических и контрольных мероприятий. С жалобами могут обращаться и все жители Воронежа. Инспекторы же возьмут их в работу и отчитаются по итогам. По словам Сергея Крючкова, в первую очередь нововведение направлено на профилактику правонарушений, но не исключены и административные наказания.