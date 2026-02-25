Вопрос ценообразования новых онковакцин завершен, сообщил Мурашко

«Это (онковакцины — ред.) один из методов лечения, он для определенной категории пациентов, показаний. Мы создали производство и сейчас завершили вопросы ценообразования, готовим изменения в программе государственной гарантий», — сказал Мурашко телеканалу «Россия 24».