Вопрос ценообразования новых онковакцин завершен, сообщил Мурашко

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Вопрос ценообразования новых онковакцин завершен, Минздрав готовит изменения в программу госгарантий, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Это (онковакцины — ред.) один из методов лечения, он для определенной категории пациентов, показаний. Мы создали производство и сейчас завершили вопросы ценообразования, готовим изменения в программе государственной гарантий», — сказал Мурашко телеканалу «Россия 24».
Министр здравоохранения отметил, что онковакцины — это не универсальные средства и не панацея. Сегодня в области борьбы с злокачественными образованиями по-прежнему остаются актуальными хирургия и лучевая терапия, химиотерапия, клеточные технологии.
«Поэтому все это, конечно, в конечном итоге сегодня погружается в программу государственных гарантий и реализуется для граждан нашей страны», — добавил Мурашко.
Ранее глава Минздрава РФ сообщал, что ведомство выдало разрешение на использование в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы «Неоонковак». Она разработана совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина, ее производитель — НМИЦ радиологии.