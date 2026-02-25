Школьники стали выбирать колледж вместо вуза. Все из-за одного страха

Почти половина школьников 7−9-х классов, которые приняли решение уйти в колледж, объяснили свой выбор нежеланием сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ). Около 40% из них планируют поступать в вуз после окончания колледжа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследования, проведенного центром социального проектирования «Платформа» и Институтом развития профессионального образования.
Исследование посредством опросов, а также интервью с учащимися и экспертами в сфере среднего профессионального образования состоялось осенью 2025 года. В опросах приняли участие 55 тыс. студентов колледжей, 1 тыс. школьников 7−9-х классов, а также 1 тыс. родителей учеников средней школы.
Помимо нежелания сдавать ЕГЭ, есть и другие мотивации поступления в колледжи. Среди них — желание быстрее начать самостоятельную взрослую жизнь; гарантия трудоустройства; получение практических навыков; продолжительность учебы, которая занимает меньше времени, чем в вузе. 24% опрошенных указали на хороший уровень среднего образования. На решение поступать в колледж нередко влияет и неуверенность школьника в своих силах для попадания в вуз (21%), а также отсутствие финансовой возможности оплачивать учебу в университете (17%).
При этом большая часть учащихся 7−9-х классов все же отдает предпочтение дальнейшей учебе в школе. Из 1 тыс. опрошенных 43% решили, что пойдут в десятый класс, а в колледжи собрались 29%, еще 27% указали, что пока не определились.
В топ самых престижных и перспективных сфер, по мнению школьников, родителей и студентов, вошли IT и технологии, нефтяная и газовая отрасль, строительная промышленность, металлургия и металлургическое производство, химическая промышленность. 71% опрошенных школьников при выборе специальности ориентируются на мнение родителей. Самостоятельно принимают решение лишь 15% опрошенных школьников.
Больше половины тех, кто идет в старшие классы (65%), объясняют свой выбор желанием поступить в вуз. Но, по мнению аналитиков «Платформы» и Института развития профессионального образования, часто это лишь декларация, а дети на самом деле не представляют себе реалий вузов или колледжей, а также детали конкретной профессии и условий работы на предприятии. Вторая причина — неготовность ребенка в девятом классе решать, по какому пути идти, — так в разных формах отвечают 56% опрошенных школьников.
Сколько школьников выбирают поступление в колледж
В 2024 году разница между числом выпускников девятых классов, которые решили продолжить учебу в школе, и теми, кто выбрал получение образования специалиста среднего звена в колледжах, стала минимальной за последние 25 лет. В десятый класс поступили 708,2 тыс., а на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена — 695,6 тыс. человек.
Доля выпускников девятых классов, которые выбирают продолжение учебы в школе, стабильно сокращается. В 2024 году поступление в десятый класс выбрали 43% выпускников, в 2023 году — 44%, а в 2020 году этот показатель был 47%. Самый высокий показатель за рассматриваемый период наблюдался в 2000 году, когда учебу в средней школе продолжили 68%.
Профессиональное образование для девятиклассников, не сдавших ОГЭ
Ранее Владимир Путин подписал закон, который позволит школьникам в случае неудовлетворительной сдачи государственной итоговой аттестации после девятого класса бесплатно освоить рабочую профессию и вместе с этим подготовиться к пересдаче экзамена.
С 1 марта 2026 года обучающиеся, получившие неудовлетворительные баллы или не прошедшие ГИА в срок, получат право бесплатно пройти профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочего, должностям служащего. Перечень таких профессий и должностей, а также образовательных организаций, где можно будет пройти обучение, определят региональные органы власти.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что не сдавшие ГИА девятиклассники нередко вынуждены терять почти год до его пересдачи. Этот год может быть использован для получения рабочей квалификации, считают парламентарии. В числе наиболее востребованных рабочих специальностей среди школьников эксперты выделяют профессии электрика, сварщика, автомеханика, плотника и каменщика.