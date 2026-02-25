Школьники стали выбирать колледж вместо вуза. Все из-за одного страха

Больше половины тех, кто идет в старшие классы (65%), объясняют свой выбор желанием поступить в вуз. Но, по мнению аналитиков «Платформы» и Института развития профессионального образования, часто это лишь декларация, а дети на самом деле не представляют себе реалий вузов или колледжей, а также детали конкретной профессии и условий работы на предприятии. Вторая причина — неготовность ребенка в девятом классе решать, по какому пути идти, — так в разных формах отвечают 56% опрошенных школьников.