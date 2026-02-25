Ричмонд
Чернышенко: фундаментальные исследования снизят энергопотребление ИИ-систем

Вице-премьер назвал энергоэффективность краеугольным камнем, которым должна заниматься наука.

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Задачу повышения энергоэффективности ИИ-систем необходимо решать одновременно с ускорением внедрения таких технологий. Успех зависит от развития фундаментальной науки, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Энергоэффективность — это главный краеугольный камень, которым должна заниматься наука. Мы рассчитываем на нашу фундаментальную науку. Хотя фокус у нас сейчас на скорейшее внедрение, но нужно делать и то, и другое. Нельзя делать что-то из этого по очереди», — сказал Чернышенко, выступая на IV Форуме будущих технологий.

IV Форум будущих технологий проходит 25−26 февраля в Центре международной торговли в Москве. В этом году он посвящен темам формирования биоэкономики в России и применения биотехнологий в отраслях экономики.

ТАСС выступает информационным партнером форума.

