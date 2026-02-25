Ричмонд
Жители Уфы и Стерлитамака подали 177 жалоб на загрязнение воздуха

В Башкирии усилят контроль за воздухом в промышленных центрах.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров поручил минэкологии усилить контроль за качеством воздуха в промышленных городах республики. На совещании по вопросам охраны атмосферы в Уфе, Стерлитамаке и Салавате он отметил, что регион стабильно входит в число лидеров Приволжского федерального округа по выбросам загрязняющих веществ. Ежегодный объем выбросов в республике составляет около 570 тысяч тонн, основная доля приходится на предприятия нефтегазового сектора, химической промышленности и теплоэнергетики. Несмотря на принимаемые меры, проблема остается острой.

Назаров подчеркнул, что особенно много жалоб от населения поступает в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Только за январь 2026 года зафиксировано 177 обращений: 49 по Уфе и 128 по Стерлитамаку. Для улучшения экологической обстановки минэкологии поручено проработать вопрос применения малогабаритных постов наблюдения в этих городах.