Жители Уфы и Стерлитамака подали 177 жалоб на загрязнение воздуха

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров поручил минэкологии усилить контроль за качеством воздуха в промышленных городах республики. На совещании по вопросам охраны атмосферы в Уфе, Стерлитамаке и Салавате он отметил, что регион стабильно входит в число лидеров Приволжского федерального округа по выбросам загрязняющих веществ. Ежегодный объем выбросов в республике составляет около 570 тысяч тонн, основная доля приходится на предприятия нефтегазового сектора, химической промышленности и теплоэнергетики. Несмотря на принимаемые меры, проблема остается острой.