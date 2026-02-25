Стилист рассказал, как правильно ухаживать за кудрявыми волосами

Стилист Евгений Трефилов в интервью NEWS.ru советует обладателям кудрявых волос отказаться от фенов и выпрямителей. Дело в том, что горячий воздух делает волосы сухими, ломкими, непослушными, нарушает естественный завиток и приводит к торчащим прядям.
— Стоит пользоваться бессульфатными шампунями. Они обеспечат более мягкий уход за волосами, так как такие средства не включают в себя агрессивных компонентов. Кудрявые волосы пористые и сухие, поэтому не стоит дополнительно им вредить, — пояснил эксперт.
Расчесывание влажных кудрей — прямой путь к «одуванчику». Чтобы сохранить форму завитков, после мытья надо разбирать их исключительно пальцами. Также не стоит сильно вытирать их полотенцем, ведь это повреждает волосы и провоцирует пушистость.
