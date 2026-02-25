Более 5 тысяч жителей Ростовской области дистанционно сменили поликлинику

С начала 2026 года более 5 тысяч жителей Ростовской области смогли дистанционно прикрепиться к поликлиникам и сменить лечащего врача, сообщают донские власти.
Выбрать свою поликлинику и врача можно на портале «Госуслуги». Доступ к получению медицинской помощи упростили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— Для нас это не просто статистика, а показатель реального снижения административной нагрузки на пациентов и медицинский персонал. Людям больше не нужно лично посещать регистратуру для подачи заявления — вопрос решается в удобное время, без очередей и потери времени, — отметил министр здравоохранения Ростовской области Наири Варданян.
