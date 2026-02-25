Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин отметил работу российских ученых и инженеров

Путин: ученые и инженеры своими смелыми решениями формируют новую реальность.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Ученые и инженеры своими смелыми решениями по сути уже формируют новую реальность, заявил президент России Владимир Путин.

«Своими смелыми идеями ученые и инженеры по сути уже формируют новую реальность, индустриальный уклад, применяют достижения в области биологии, генетики, чтобы улучшить жизнь людей, сохранить нашу планету, ее хрупкую экосистему», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.

Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году этот форум был посвящен медицине будущего, в 2025 году — новым материалам и химии.