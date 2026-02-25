Ричмонд
В 2026 году Татарстан потратит на борьбу с борщевиком Сосновского 50 млн рублей

Деньги на это предусмотрены в бюджете республики.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане в 2026 году увеличат финансирование борьбы с борщевиком Сосновского. Из республиканского бюджета на уничтожение опасного сорняка выделят 50 миллионов рублей, что в два раза больше, чем в 2025 году, сообщает Минфин региона.

Средства предназначены для муниципальных районов и городских округов и будут направлены на обработку земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Распределение субсидий между территориями проведет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана на основе данных о площадях, засоренных борщевиком.