В 2026 году Татарстан потратит на борьбу с борщевиком Сосновского 50 млн рублей

В Татарстане в 2026 году увеличат финансирование борьбы с борщевиком Сосновского. Из республиканского бюджета на уничтожение опасного сорняка выделят 50 миллионов рублей, что в два раза больше, чем в 2025 году, сообщает Минфин региона.
Средства предназначены для муниципальных районов и городских округов и будут направлены на обработку земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Распределение субсидий между территориями проведет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана на основе данных о площадях, засоренных борщевиком.