В 2026 году Татарстан потратит на борьбу с борщевиком Сосновского 50 млн рублей

В Татарстане в 2026 году увеличат финансирование борьбы с борщевиком Сосновского. Из республиканского бюджета на уничтожение опасного сорняка выделят 50 миллионов рублей, что в два раза больше, чем в 2025 году, сообщает Минфин региона.