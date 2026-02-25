В Калининграде предлагают усилить контроль за управляющими компаниями

В настоящее время комитет муниципального контроля не вправе самостоятельно привлекать к ответственности недобросовестные управляющие организации за нарушения норм жилищного законодательства. Информация передаётся в региональное министерство контроля. После внесения изменений специалисты смогут самостоятельно составлять протоколы об административных правонарушениях.
Речь идёт в том числе о содержании дворовых территорий, своевременной уборке снега, удалении наледи и сосулек с крыш жилых домов и других обязанностях, закреплённых жилищным законодательством.
До 30 марта жители города могут выразить своё мнение по предлагаемым поправкам. Документ проходит процедуру общественных обсуждений.