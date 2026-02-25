В Калининграде предлагают усилить контроль за управляющими компаниями

В настоящее время комитет муниципального контроля не вправе самостоятельно привлекать к ответственности недобросовестные управляющие организации за нарушения норм жилищного законодательства. Информация передаётся в региональное министерство контроля. После внесения изменений специалисты смогут самостоятельно составлять протоколы об административных правонарушениях.