В Калининграде предлагают усилить контроль за управляющими компаниями

В действующие Правила благоустройства Калининграда предлагается внести изменение — исключить из пункта 18.1 слово «жилищным». По мнению инициаторов поправки, это позволит усилить муниципальный контроль за работой управляющих компаний.

Источник: Объединённая редакция Инфоштаб

В настоящее время комитет муниципального контроля не вправе самостоятельно привлекать к ответственности недобросовестные управляющие организации за нарушения норм жилищного законодательства. Информация передаётся в региональное министерство контроля. После внесения изменений специалисты смогут самостоятельно составлять протоколы об административных правонарушениях.

Речь идёт в том числе о содержании дворовых территорий, своевременной уборке снега, удалении наледи и сосулек с крыш жилых домов и других обязанностях, закреплённых жилищным законодательством.

До 30 марта жители города могут выразить своё мнение по предлагаемым поправкам. Документ проходит процедуру общественных обсуждений.