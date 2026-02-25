Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для амурских тигров в Казани построили вольеры с родильным отделением

Амурские тигры, перевезенные в Казань из Хабаровского края, обзавелись просторными вольерами. На будущее там также оборудовано родильное отделение, сообщает AmurMedia со ссылкой на Управление охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края.

Источник: Российская газета

Напомним, в 2024 году тигрят изъяли из дикой природы Хабаровского края, а в сентябре 2025 года передали в Казанский зооботанический сад «Река Замбези». Переезд был организован центром «Амурский тигр», который много лет занимается сохранением и изучением краснокнижных хищников.

Для хищников были построены специальный павильон с большими уличными и внутренними вольерами и родильное отделение. Также отмечается, что тигрята находятся под контролем ветеринаров, хорошо питаются (каждый весит около 100 килограммов) и успешно адаптируются. В результате народного голосования они получили имена Басур и Саяна.

Тигрята успешно прошли реабилитацию, но из‑за сильной привязанности к людям их нельзя вернуть в дикую природу: они с высокой вероятностью стали бы искать еду рядом с поселениями людей. Животные по рекомендации специалиста программы по изучению амурских тигров были переданы организацией СОЗАР (Союз зоопарков и аквариумов России — прим. ред.) на постоянное проживание в Казанский зооботсад — один из старейших в России и Европе.