Для амурских тигров в Казани построили вольеры с родильным отделением

Напомним, в 2024 году тигрят изъяли из дикой природы Хабаровского края, а в сентябре 2025 года передали в Казанский зооботанический сад «Река Замбези». Переезд был организован центром «Амурский тигр», который много лет занимается сохранением и изучением краснокнижных хищников.
Для хищников были построены специальный павильон с большими уличными и внутренними вольерами и родильное отделение. Также отмечается, что тигрята находятся под контролем ветеринаров, хорошо питаются (каждый весит около 100 килограммов) и успешно адаптируются. В результате народного голосования они получили имена Басур и Саяна.
Тигрята успешно прошли реабилитацию, но из‑за сильной привязанности к людям их нельзя вернуть в дикую природу: они с высокой вероятностью стали бы искать еду рядом с поселениями людей. Животные по рекомендации специалиста программы по изучению амурских тигров были переданы организацией СОЗАР (Союз зоопарков и аквариумов России — прим. ред.) на постоянное проживание в Казанский зооботсад — один из старейших в России и Европе.