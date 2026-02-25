Для амурских тигров в Казани построили вольеры с родильным отделением

Тигрята успешно прошли реабилитацию, но из‑за сильной привязанности к людям их нельзя вернуть в дикую природу: они с высокой вероятностью стали бы искать еду рядом с поселениями людей. Животные по рекомендации специалиста программы по изучению амурских тигров были переданы организацией СОЗАР (Союз зоопарков и аквариумов России — прим. ред.) на постоянное проживание в Казанский зооботсад — один из старейших в России и Европе.