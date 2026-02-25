Глава ФМБА рассказала Путину о нейропротезировании

«Мы создали действительно первый бионический протез руки с очувствлением благодаря тому, что в кончике пальцев этого протез ввели специальные датчики давления. Для того, чтобы информацию трансформировать в электрические сигналы, был разработан прибор. Прибор является преобразователем электрических импульсов и формирует стимулы», — сказала Скворцова.