Путин заявил о необходимости обновить программы профобразования

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обновить программы профессионального образования.
«Для этого вместе с бизнесом нужно серьезно обновить программы профессионального образования, расширить практическое обучение студентов на площадках предприятий, в том числе с учетом передовых тенденций развития микробиологии, генетики, биоинформатики», — сказал глава государства на Форуме будущих технологий.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году этот форум был посвящен медицине будущего, в 2025 году — новым материалам и химии.