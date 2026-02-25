Ричмонд
Путин заявил о необходимости обновить программы профобразования

Путин: необходимо обновить программы профессионального образования.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обновить программы профессионального образования.

«Для этого вместе с бизнесом нужно серьезно обновить программы профессионального образования, расширить практическое обучение студентов на площадках предприятий, в том числе с учетом передовых тенденций развития микробиологии, генетики, биоинформатики», — сказал глава государства на Форуме будущих технологий.

Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году этот форум был посвящен медицине будущего, в 2025 году — новым материалам и химии.