МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил внедрить углубленную профориентацию школьников в России с учетом кадровых потребностей в сфере биотехнологий.
«Кадровый вызов в этой сфере один из самых сложных и системных. И конечно, мы должны дать на него ответ… Важно на новой основе предметно заняться углубленной профориентацией школьников с прицелом на потребности биотеха, расширить профильное обучение по естественно-научным предметам», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году этот форум был посвящен медицине будущего, в 2025 году — новым материалам и химии.