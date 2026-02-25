Путин поручил внедрить углубленную профориентацию школьников

«Кадровый вызов в этой сфере один из самых сложных и системных. И конечно, мы должны дать на него ответ… Важно на новой основе предметно заняться углубленной профориентацией школьников с прицелом на потребности биотеха, расширить профильное обучение по естественно-научным предметам», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.