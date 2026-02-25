Ричмонд
В Ростове-на-Дону на базе ДГТУ прошла военно-патриотическая игра «Учись побеждать!»

Студенты попробовали свои силы в управлении БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В донской столице в середине февраля состоялась военно-патриотическая игра «Учись побеждать!». Мероприятие, которое прошло на базе ДГТУ, было организовано при содействии Министерства науки и высшего образования и ДОСААФ России.

В Ростовской области тематикой игры стала популяризация новой военно-учетной специальности — оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Мероприятие показало готовность университета участвовать в подготовке кадров для оборонной сферы и подтвердило высокий уровень эффективности системы патриотического воспитания. Участие в игре приняли свыше 120 студентов из шести ростовских вузов.

— Игровая форма позволила молодым людям получить практические навыки в работе с БПЛА, освоить основы тактической медицины, а также познакомиться со строением, сборкой и обслуживанием огнестрельного оружия. Особое внимание было уделено встрече с героями СВО — участники услышали личные истории о службе, выборе пути и профессиональном росте, что помогло им лучше понять перспективы развития в современной России, — прокомментировал Дмитрий Джедиров, и. о. проректора по общим вопросам ДГТУ.

Игра прошла в три этапа. В первый день участники погрузились в формат военно-патриотического события и получили базовые практические навыки. Затем участники изучили современное инженерное оборудование и боеприпасы, работу инженерных подразделений, а также ключевые аспекты подготовки операторов БПЛА — от истории и классификации дронов до правовых норм их использования, устройства, предполётной подготовки и работы на симуляторах.

Третий день был посвящен практике: участники отработали навыки военной медицины (первая помощь, эвакуация, применение аптечек) и управление БПЛА.

На церемонии закрытия ребята встретились с героями СВО — Андреем Манухиным — Героем России, кавалером ордена Мужества, Александром Субботиным — руководителем Ростовского регионального отделения Союза добровольцев Донбасса, полковником запаса, участником боевых действий на Северном Кавказе и СВО, кавалером трех орденов Мужества и Сергеем Ивженко — участником СВО.

Фото: предоставлено пресс-службой ДГТУ.

По итогам соревнований места в личном зачете распределились следующим образом: первое место занял студент ЮФУ Михаил Павленко, второе — Иван Костюченко из ДГТУ, третье — обучающийся Ростовского филиала РТА Юрий Кулагин.

Организаторы отмечают, что в ходе военно-патриотической игры команды проявили высокий уровень мотивации и дисциплины. Активно себя проявили и девушки. В знак признания их силы, смелости и мужества «Поощрительный приз организаторов» был вручен 11 студенткам.

Участники игры «Учись побеждать!» на практике убедились: патриотическое воспитание и военная подготовка — это единство теории, дисциплины и командного духа.

