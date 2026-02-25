Ричмонд
В Уфе открыли памятник архитектору Маргарите Куприяновой

В столице Башкирии увековечили память автора знаменитых «восьмиэтажек» и парка Победы.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе открылся памятник выдающемуся архитектору Маргарите Куприяновой. На церемонии открытия, мэр города Ратмир Мавлиев назвал ее человеком, чья преданность профессии и любовь к родному городу оставили глубокий след в облике столицы.

В 30 лет, в непростое послевоенное время, она стала главным архитектором Черниковска и не просто возводила здания, а создавала гармоничную среду для жизни. Именно её руками сформированы дома на Первомайской, знаменитые «восьмиэтажки», уютные дворы, продуманная планировка района и парк Победы.

— Пусть этот монумент напоминает каждому, что город строят люди, — написал градоначальник, выразив благодарность всем, кто своим трудом и талантом создавал Уфу такой, какой мы ее знаем и любим.

