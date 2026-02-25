В Уфе открыли памятник архитектору Маргарите Куприяновой

В 30 лет, в непростое послевоенное время, она стала главным архитектором Черниковска и не просто возводила здания, а создавала гармоничную среду для жизни. Именно её руками сформированы дома на Первомайской, знаменитые «восьмиэтажки», уютные дворы, продуманная планировка района и парк Победы.