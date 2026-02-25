В Ростове экс-главу филиала банка могут признать банкротом

В Ростовской области сообщили о банкротном заявлении от бывшего директора, возглавлявшего филиал одного из банков. Информация подтвердилась в электронной картотеке Арбитражного суда региона, по крайней мере, совпали имя, фамилия, возраст и место рождения заявителя.
В документации сказано, что обращение о признании банкротства поступило в инстанцию 9 февраля 2026 года. Ситуацию к рассмотрению приняли через несколько дней после этого, 16 числа. Слушания назначили на 14 апреля 2026 года.
Говорится, что индивидуальный предприниматель обратился в суд с заявлением о признании несостоятельности с применением процедуры реализации имущества. Также он попросил утвердить арбитражного управляющего из числа членов Ассоциации «Саморегулируемой организации арбитражных управляющих Центрального федерального округа».
