1,5 тысячи человек посетили «Поезд Победы» в Нижнем Новгороде

Проект «Поезд Победы» — это уникальный передвижной музей, посвящённый Великой Отечественной войне и созданный в честь 75-летия Победы. Это движущийся состав, который путешествует по всей стране, останавливаясь в разных городах для проведения экскурсий. Маршрут по «Поезду Победы» — это переход от одного эпизода к другому: предвоенные годы — Великая Отечественная война — Победа. Всего представлено 13 тем и более 150 скульптур героев, у каждого из которых — свой уникальный образ. В основе экспозиции — реальные исторические события и судьбы людей.