1,5 тысячи человек посетили «Поезд Победы» в Нижнем Новгороде

25 февраля в Нижний Новгород прибыла передвижная экспозиция «Поезд Победы». Организатором ее работы в регионе выступает Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке правительства Нижегородской области.
Только за первый день работы выставку посетили около 1,5 тысячи человек, среди них — школьники, учащиеся колледжей и техникумов, волонтёры, участники СВО.
В качестве почетных гостей в «Поезде Победы» побывали заместитель министра молодежной политики Нижегородской области Лев Скитневский, заместитель руководителя нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» Елена Маркова, председатель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина, а также участники проекта «Герои. Нижегородская область» и ветераны СВО.
Проект «Поезд Победы» — это уникальный передвижной музей, посвящённый Великой Отечественной войне и созданный в честь 75-летия Победы. Это движущийся состав, который путешествует по всей стране, останавливаясь в разных городах для проведения экскурсий. Маршрут по «Поезду Победы» — это переход от одного эпизода к другому: предвоенные годы — Великая Отечественная война — Победа. Всего представлено 13 тем и более 150 скульптур героев, у каждого из которых — свой уникальный образ. В основе экспозиции — реальные исторические события и судьбы людей.
«Благодаря этой выставке юные нижегородцы могут наглядно увидеть, как и чем жила страна, каким был быт людей в довоенное время, наблюдать, как он менялся на всех этапах Великой Отечественной войны», — подчеркнул Лев Скитневский.
Среди посетителей передвижного музея «Поезда Победы» — много юных нижегородцев: это и организованные группы школьников и студентов из разных городов региона, и дети, которые пришли вместе с родителями.
«Каждый раз, когда “Поезд Победы” прибывает в Нижний Новгород, мы видим, насколько востребован и важен этот проект для жителей региона. Особенно ценно, что среди посетителей так много молодых людей: школьников, студентов, волонтёров. Для них это не просто экскурсия, а возможность по-настоящему прочувствовать историю своей страны. Здесь эту историю можно фактически потрогать руками», — сказала Мария Самоделкина.
«Выставка производит очень сильное впечатление! Вспоминаются школьные уроки истории, любимые военные фильмы и ситуации, пережитые на Донбассе, когда воевал механиком танка, когда спасал товарищей с поля боя в подбитой машине. Чтобы быть готовым защищать свою Родину, надо хорошо знать историю», — поделился своими впечатлениями ветеран СВО Александр Комаров.
В Нижний Новгород «Поезд Победы» прибыл из Кинешмы и затем отправится в Муром.