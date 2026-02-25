Ричмонд
Сабуров заявил о намерении вернуться в Россию

Сабуров: я планирую вернуться в Россию.

Источник: © РИА Новости

ПХУКЕТ, 25 фев — РИА Новости. Стендап-комик Нурлан Сабуров, которому на полвека запретили въезд в Россию, на своем первом концерте в Таиланде заявил о намерении вернуться в РФ и заверил, что отныне у него будут патриотичные выступления.

«А я планирую вернуться в Россию», — сказал Сабуров со сцены.

Зал встретил эту реплику аплодисментами.

«Я вернусь, поэтому сразу заявляю: отныне у меня будут супер-патриотические выступления», — отметил комик.

Первый после запрета на въезд в Россию концерт стендап-комика в тайском Пхукете начался с более чем 40-минутной задержкой.