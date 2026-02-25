Путин отметил важность «пропаганды» биоэкономики

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Граждан нужно просвещать о биоэкономике и ее возможностях, и важно сделать это вовремя. На это указал президент РФ Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий.
Глава государства предложил запустить программу популяризации биоэкономики, подключив к этой работе СМИ, ведущие интернет-площадки.
«Пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить отечественные биокомпании, биотехкомпании, ученых, меценатов, энтузиастов за просветительскую деятельность. Эту работу нам с вами нужно обязательно наращивать, открывать новые горизонты, профессиональные пути для молодежи, для подрастающего поколения, для граждан. Вот эта, позволю себе такое слово, пропаганда очень важна. Но она должна быть своевременно организована», — подчеркнул Путин.
Как объяснял в интервью ТАСС глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, биоэкономика — это «новая модель экономики, в центре которой стоит человек и его гармоничное взаимодействие с природой». Если привычная экономика основана на исчерпаемых ресурсах и линейном производстве, то биоэкономика «опирается на возобновляемые биоресурсы, биотехнологии и природоподобные процессы, к примеру деятельность микроорганизмов», говорил министр. То есть это экономика замкнутых циклов, глубокой переработки, минимальных отходов и бережного отношения к окружающей среде.