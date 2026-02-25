Путин отметил важность «пропаганды» биоэкономики

Как объяснял в интервью ТАСС глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, биоэкономика — это «новая модель экономики, в центре которой стоит человек и его гармоничное взаимодействие с природой». Если привычная экономика основана на исчерпаемых ресурсах и линейном производстве, то биоэкономика «опирается на возобновляемые биоресурсы, биотехнологии и природоподобные процессы, к примеру деятельность микроорганизмов», говорил министр. То есть это экономика замкнутых циклов, глубокой переработки, минимальных отходов и бережного отношения к окружающей среде.