В нижегородской полиции опровергли составление протокола на депутата Сатаева

Протокол о нарушении плавил проведения публичных мероприятий при проведении Масленицы в микрорайоне Сортировочный непосредственно на депутата гордумы Николая Сатаева составлен не был. Его составили на организатора мероприятия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области 25 февраля.

Источник: Коммерсантъ

Там уточнили, что протокол по ч. 1 ст. 2.17 КоАП Нижегородской области («Нарушение порядка организации и проведения массовых культурно-просветительных мероприятий…») был составлен на гражданина 1968 года рождения. Материал еще только будет направлен в суд.

По данным «Ъ-Приволжье», этот гражданин — руководитель ТОС «Сортировочный» Вячеслав Бабушкин. Ранее он участвовал в выборах в гордуму от КПРФ.

Как писал «Ъ-Приволжье», депутат Сатаев о составлении протокола и оплате штрафа сообщил в разговоре с начальником УМВД Олегом Соколовым на заседании гордумы. У господина Соколова к его словам претензий не возникло. В разговоре с корреспондентом «Ъ-Приволжье» Николай Сатаев сообщил, что сумма штрафа составила 1 тыс. руб. Добавим, что это минимальное наказание ч. 1 ст. 2.17 КоАП Нижегородской области.

