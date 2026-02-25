В нижегородской полиции опровергли составление протокола на депутата Сатаева

Как писал «Ъ-Приволжье», депутат Сатаев о составлении протокола и оплате штрафа сообщил в разговоре с начальником УМВД Олегом Соколовым на заседании гордумы. У господина Соколова к его словам претензий не возникло. В разговоре с корреспондентом «Ъ-Приволжье» Николай Сатаев сообщил, что сумма штрафа составила 1 тыс. руб. Добавим, что это минимальное наказание ч. 1 ст. 2.17 КоАП Нижегородской области.