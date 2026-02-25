Перспективы создания «живого сердца» и новые вакцины. Заявления Путина

Ученые активно идут к созданию искусственных человеческих органов, однако до появления «живого сердца» еще далеко. Подобные разработки перестали быть фантастикой, заявил президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий.
Он также отметил, что бюрократические препятствия не должны мешать появлению новых вакцин.
ТАСС собрал ключевые заявления главы государства.
Появление вакцин.
Бюрократические препятствия не должны помешать появлению новых вакцин: «Там еще есть процесс сертификации, я знаю, всяких уточнений. Надеюсь, что никакие бюрократические препятствия не возникнут для того, чтобы эти очень важные вещи для человека, для здоровья людей появлялись как можно быстрее».
Научные достижения.
До появления «живого сердца» еще далеко, но к искусственному созданию отдельных органов человека ученые «двигаются».
Россия гордится тем, что именно ее ученые внесли «весомый вклад» в науку о жизни.
Равный доступ всех стран к технологиям будущего — «непреложное условие для справедливого развития» цивилизации.
Биоэкономика и биотехнологии.
Правительство должно быстрее сформировать стратегию развития биоэкономики до середины XXI века: «Учесть ее положения в программных документах, определяющих решение задач продовольственной и биобезопасности России, системное развитие здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, промышленности и других отраслей».
Управление биоэкономикой должно быть надведомственным и межотраслевым: «Особенно важно организовать межотраслевое, надведомственное управление в биоэкономике, нацелить наши шаги на значительное увеличение ее доли в ВВП страны».
Компании, которые помогают исследованиям и производству в биоэкономике, должны получить преференции и льготы.
Правительство должно разработать методы защиты внутреннего рынка биотехнологий: «Чтобы отечественные биокомпании могли осуществлять долгосрочные планы, быстрее окупать инвестиции, прошу правительство предложить действенные механизмы развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий, а также разработать сценарии их практического применения в отраслях отечественной экономики и социальной сферы».
Необходимо разработать систему поддержки экспорта российской биотехнологической продукции, работая и с ближайшими соседями России, с которыми «без того очень хорошие, добрые отношения»: «И кооперация по очень многим направлениям выстроена уже десятилетиями».
Критическая база биотехнологий должна быть своей, от импортозамещения нужно перейти к оригинальным конкурентоспособным разработкам.
Необходимо разработать этические основы для использования биотехнологий: «Важно с самого начала установить четкие этические границы применения биотехнологий, предотвратить потенциальные угрозы, прежде всего для здоровья, жизни человека, обеспечить сохранность его персональных данных».
Следует распространить на биотехнологии экспериментальные правовые режимы, которые уже используются в сфере беспилотных систем: «Как и в любом передовом направлении, нужно создавать условия для научных прорывов. Так, в сфере беспилотных систем и искусственного интеллекта хорошо зарекомендовал себя опыт экспериментальных правовых режимов. Предлагаю распространить их и на отдельные направления наук о жизни».
Разработки и исследования.
Передовые разработки в сфере агропрома и медицины с использованием биоинформатики и ИИ должны получать гранты.
Исследования в биоэкономике должны быть не только фундаментальными, но и прикладными, помогать развитию российских регионов.
Необходимо создать в регионах сеть центров инженерных разработок в биоэкономике, чтобы насытить сферу кадрами: «Они, подчеркну это особо, должны стать полноправными участниками нацпроекта по биоэкономике».
Образование и кадры.
Компетенции выпускников колледжей и вузов отстают от существующих требований в биоэкономике: «Надо признать, что пока компетенции, знания выпускников многих вузов, колледжей не соответствуют, более того, существенно отстают даже от текущего уровня развития биотехнологий. Но это понятно. Многое здесь в новинку, поэтому и многое предстоит сделать».
Необходимо обновить программы профобразования, расширить практическое обучение студентов в сфере биотеха: «В этой связи предлагаю создать при вузах, университетах новые передовые инженерные школы, а также расширить на эти направления образовательный проект “Профессионалитет”.
Число бюджетных мест в сфере биотеха в регионах в образовательных учреждениях должно быть увеличено.
Необходимо запустить в России программы популяризации биоэкономики.
Необходимо включить СМИ в дело популяризации биоэкономики, в том числе среди школьников.