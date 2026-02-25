Путину показали установку для создания вакцин с помощью табака

На стенде Российского научного фонда (РНФ) президенту РФ представили растительную установку с растениями табака Бентхама для создания противовирусных вакцин. В установке корни растений находятся в воздухе и периодически опрыскиваются питательным раствором, что обеспечивает максимальное насыщение корней кислородом и ведет к ускорению роста.