В ГД предложили доплачивать студентам, учащимся в родном регионе

Лантратова предложила доплачивать студентам, учащимся в родном регионе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия») ввести доплату к стипендии в размере 30% для студентов, которые получают образование в своём «родном» регионе.

Соответствующие обращение на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости.

«Считаю целесообразным ввести на федеральном уровне меру поддержки, предусматривающую установление повышающего коэффициента к государственной академической стипендии для студентов, выбравших получение образования в “родном” регионе. Так, предлагаю установить федеральную доплату к стипендии в размере 30% при условии проживания студента в данном субъекте не менее трех лет, а также обучения на “хорошо” и “отлично”, — сказано в письме.

При этом, как отмечается в обращении, города федерального значения из действия данной программы должны быть исключены.

Введение данной инициативы, по мнению Лантратовой, позволит повысить привлекательность региональных образовательных организаций, снизить мотивацию к переезду в крупнейшие агломерации, укрепить кадровый потенциал субъектов РФ и стимулировать формирование у молодежи устойчивой связи с малой родиной.