Путину на выставке показали биотехнологический аналог какао-масла

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на выставке Форума будущих технологий ознакомился с биотехнологическим аналогом какао-масла.
Глава государства в среду посетил выставку, организованную на площадке Форума будущих технологий. В ходе осмотра площадки глава государства остановился у стенда Министерства промышленности и торговли РФ.
«Это что, вместо какао?» — обратил внимание Путин на представленный проект биотехнологического аналога какао-масла.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов пояснил, что для создания аналога какао-масла не нужны заводы по экстракции масла и элеваторы. Продукт возможно производить на специальном ферментном заводе. Поскольку какао-бобы растут в небольшом количестве стран, проект позволит России стать независимой от импортных поставок, отметил Алиханов.
«Вкус не пробовали?» — уточнил Путин. «Мы не успели пока в Роспотребнадзоре зарегистрировать, скажем так, уже продукт, но к концу следующего года будет готовый продукт», — ответил министр.
На выставке Форума будущих технологий крупнейшие корпорации и наукоемкие предприятия представили передовые разработки и новейшие инновационные решения в сфере биоэкономики.