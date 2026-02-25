Ричмонд
Путину на выставке показали биотехнологический аналог какао-масла

Президент РФ 25 февраля посетил экспозицию Форума будущих технологий.

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на выставке Форума будущих технологий ознакомился с биотехнологическим аналогом какао-масла.

Глава государства в среду посетил выставку, организованную на площадке Форума будущих технологий. В ходе осмотра площадки глава государства остановился у стенда Министерства промышленности и торговли РФ.

«Это что, вместо какао?» — обратил внимание Путин на представленный проект биотехнологического аналога какао-масла.

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов пояснил, что для создания аналога какао-масла не нужны заводы по экстракции масла и элеваторы. Продукт возможно производить на специальном ферментном заводе. Поскольку какао-бобы растут в небольшом количестве стран, проект позволит России стать независимой от импортных поставок, отметил Алиханов.

«Вкус не пробовали?» — уточнил Путин. «Мы не успели пока в Роспотребнадзоре зарегистрировать, скажем так, уже продукт, но к концу следующего года будет готовый продукт», — ответил министр.

На выставке Форума будущих технологий крупнейшие корпорации и наукоемкие предприятия представили передовые разработки и новейшие инновационные решения в сфере биоэкономики.

