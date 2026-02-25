Круглогодичная явка и контроль губернатора: Как изменится порядок призыва 2026 в Ростовской области, рассказали власти Дона

Согласно указу президента от 29 декабря 2025 года, призыв будет идти круглый год — с 1 января по 31 декабря. После получения повестки (обычной или электронной) явиться в военкомат нужно в течение 30 дней. Ужесточится ответственность за утаивание сведений о смене места жительства, семейного положения, образования или работы.