Круглогодичная явка и контроль губернатора: Как изменится порядок призыва 2026 в Ростовской области, рассказали власти Дона

В 2026 году в Ростовской области меняются правила организации и проведения призыва на военную службу. Об этом в среду, 25 февраля, рассказали в правительстве Донского региона.
Новшества обсудили на инструкторско-методических сборах с председателями призывных комиссий. В совещании участвовали замглавы региона Дмитрий Водолацкий, военный комиссар области Игорь Егоров, представители муниципалитетов, ДОСААФ и медики.
Согласно указу президента от 29 декабря 2025 года, призыв будет идти круглый год — с 1 января по 31 декабря. После получения повестки (обычной или электронной) явиться в военкомат нужно в течение 30 дней. Ужесточится ответственность за утаивание сведений о смене места жительства, семейного положения, образования или работы.
Глава региона Юрий Слюсарь взял подготовку к призыву под личный контроль. В области будут работать одна областная и 62 муниципальные призывные комиссии.
— Важно организовать обучение призывников военно-учетным специальностям в структурах ДОСААФ, — подчеркнул Дмитрий Водолацкий. — Курсанты должны сдать экзамены до конца призывной кампании.
Усилят и контроль за прохождением медобследований.
Напомним, в прошлом году в армию отправили около девяти тысяч дончан. Большинство служат в частях Южного военного округа.
