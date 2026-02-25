В Башкирии водитель купил фальшивые права в интернете за 100 тысяч рублей

В Куюргазинском районе Башкирии сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-21121 на первом километре дороги Кумертау — Шабагиш. За рулем находился местный житель, который предъявил водительское удостоверение, но проверка по базам Госавтоинспекции показала, что права оформлены на совершенно другого человека.
Выяснилось, что мужчина никогда не получал водительское удостоверение законным путем. Он признался, что купил документ в интернете за 100 тысяч рублей. В отношении нарушителя составили административные протоколы, а его автомобиль отправили на специализированную стоянку.
