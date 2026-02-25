Эксперты назвали популяризацию науки ключом к притоку молодых кадров

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Популяризация науки помогает школьникам и студентам находить свое призвание, а также решает практическую задачу привлечения молодых кадров в науку. Такое мнение выразили эксперты в ходе сессии «Наука в свете софитов: роль публичности в жизни ученых» на Форуме будущих технологий.
«Отвечая на вопрос “зачем мы это делаем?” (популяризируем науку — прим. ТАСС). Во-первых, нужно привлекать кадры в науку. Это основная история, потому что молодые люди должны выбирать науку как возможный трек своего карьерного развития. Второе, конечно, это гордость за страну и за те разработки, которые здесь имеются», — подчеркнула первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова.
Для этого, как отметила Попова, в стране должна быть плеяда ученых, которые своим примером будут привлекать кадры. «Они должны становиться культовыми персонажами, за которыми молодежи захочется идти», — уточнила она.
Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова уточнила, что интерес к науке в стране заметно вырос на фоне Десятилетия науки и технологий. По ее словам, это стало «сигналом мобилизации» для вузов, институтов РАН и исследовательского сообщества.
Участники дискуссии сошлись во мнении, что качественная научная популяризация требует сложной работы по «переводу» профессионального языка в понятный широкой аудитории формат без потери смысла. В свою очередь, руководитель редакции «Наука» информационного агентства ТАСС Андрей Резниченко, который выступил модератором сессии, заметил, что лучшими популяризаторами науки становятся ученые. «Это не абсолютное правило, но жизнь», — подчеркнул он.
«Популяризатор — это переводчик с языка формул на язык смыслов. Переводчик может быть хорошим, может быть плохим. Но хороший переводчик — это человек, который открывает другим новые миры», — сказал руководитель лаборатории дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов, добавив, что популяризация — это помощь людям в распознании своих талантов.
Заведующая лабораторией химии промышленно полезных продуктов Института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН Вера Виль назвала эту задачу трудной, но необходимой. Она сравнила популярное объяснение научных результатов с кратким пересказом большого произведения, отметив, что даже упрощенный рассказ может заинтересовать слушателя и подтолкнуть его к более глубокому изучению предмета. По словам Виль, если научно-популярные лекции «смотивируют одного человека почитать химию — общую химию, органическую химию, я считаю, что моя цель достигнута».
О форуме.
Форум будущих технологий проходит 25−26 февраля в Москве в Центре Международной торговли на Краснопресненской набережной. Это дискуссионная площадка, стартовавшая в 2023 году и посвященная развитию в России наукоемких технологий. В ее рамках ведущие эксперты, ученые, представители бизнеса и органов государственной власти обсуждают передовые научные разработки и продуктовые решения на их основе.
ТАСС — информационный партнер форума.