Эксперты назвали популяризацию науки ключом к притоку молодых кадров

«Отвечая на вопрос “зачем мы это делаем?” (популяризируем науку — прим. ТАСС). Во-первых, нужно привлекать кадры в науку. Это основная история, потому что молодые люди должны выбирать науку как возможный трек своего карьерного развития. Второе, конечно, это гордость за страну и за те разработки, которые здесь имеются», — подчеркнула первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова.