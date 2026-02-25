В Ростове электрички перевезли 774 тысячи пассажиров за год

Из них внутригородскими поездами воспользовались 183 тысячи человек. Лидером по числу пассажиров стала платформа 1337 километр в микрорайоне Стройгородок — здесь жители и гости города сели и выходили 224 тысячи раз. Вокзал Ростов-Пригородный принял 200 тысяч пассажиров, а станция Темерник (ЖК «Соловьиная роща») — 65 тысяч. Платформы Октября и Рабочий городок собрали по 37 тысяч, вокзал Сельмаш — 27 тысяч.