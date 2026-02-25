В Ростове электрички перевезли 774 тысячи пассажиров за год

Городские электрички и пригородные поезда, заезжающие в Ростов, за 2025 год перевезли около 774 тысячи пассажиров. Такую статистику приводит перевозчик — компания СКЖД.
Из них внутригородскими поездами воспользовались 183 тысячи человек. Лидером по числу пассажиров стала платформа 1337 километр в микрорайоне Стройгородок — здесь жители и гости города сели и выходили 224 тысячи раз. Вокзал Ростов-Пригородный принял 200 тысяч пассажиров, а станция Темерник (ЖК «Соловьиная роща») — 65 тысяч. Платформы Октября и Рабочий городок собрали по 37 тысяч, вокзал Сельмаш — 27 тысяч.
Напомним, проект «Городская электричка» действует в донской столице с 2016 года.
— В его рамках ежедневно курсируют десять внутригородских составов, обновляется инфраструктура и корректируется расписание. Всего по городу ходит 66 пригородных поездов. Стоимость проезда в границах Ростова составляет 33,5 рубля, что дешевле других видов транспорта.
