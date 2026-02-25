Медведев разгромил Вавринку в Дубае: прощание легенды и жёсткий урок для Хачанова

Турнир категории ATP-500 в Дубае подарил болельщикам матч, который войдёт в историю не только благодаря спортивному результату, но и из-за эмоционального фона. 11-я ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев уверенно преодолел барьер второго круга и вышел в четвертьфинал, обыграв легендарного швейцарца Стэна Вавринку. Однако за сухими цифрами счета скрывается завершение целой эпохи в мировом теннисе.
Результат встречи не оставил вопросов о победителе. Матч продлился 1 час 14 минут и завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу россиянина. Статистика подтверждает полное преимущество Медведева над 99-й ракеткой мира. Российский теннисист подал навылет семь раз, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Вавринка сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных.
Для трехкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Стэна Вавринки это выступление стало последним на турнире ATP-500 в Дубае. После матча 40-летний швейцарец сделал заявление, обратившись к публике и организаторам:
«Хочу поблагодарить турнир. Впервые я играл здесь 15 лет назад. Для меня было супер иметь возможность выступить здесь в последний раз. Это мой последний год. Я всегда получал невероятную поддержку. В 41 год пришло время завершать. Надеюсь встретить некоторых из вас в оставшейся части сезона», — приводит слова Вавринки We Love Tennis.
Организаторы турнира не оставили без внимания уход легенды. После того как Вавринка завершил своё выступление в Дубае, на турнире провели торжественную церемонию в его честь. Директор турнира Салах Тахлак и генеральный директор Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Эно Поло вручили теннисисту традиционный кинжал, памятный торт и фотографии в рамке с воспоминаниями о его выступлениях в Дубае. Впервые Стэн выступил в Дубае в 2006 году, где уступил соотечественнику Роджеру Федереру. В этом сезоне швейцарец завершит профессиональную карьеру.
Для чемпиона US Open-2021 Даниила Медведева эта победа стала важной вехой в восстановлении формы. Даниил Медведев впервые с турнира ATP-500 в Роттердаме-2025 (387 дней назад) обыграл чемпиона турниров «Большого шлема». Это свидетельствует о том, что россиянин набирает обороты после периода спада против топ-соперников.
В четвертьфинале соперником Медведева станет американец Дженсон Бруксби, занимающий в рейтинге ATP 49-е место. Путь американца к этой стадии оказался успешным, но болезненным для российских болельщиков. Во втором круге Бруксби выбил с турнира другого российского теннисиста — 16-ю ракетку мира Карена Хачанова. Встреча спортсменов продлилась 1 час 43 минуты и завершилась со счётом 6:7 (6:8), 4:6 в пользу представителя США. Вылет Хачанова означает, что надежды на российский четвертьфинал не сбылись и вся ответственность теперь лежит на Медведеве.
Но в ближайшее время решится судьба еще одного представителя России на этих соревнованиях. 18-я ракетка мира Андрей Рублёв на момент написания статьи как раз борется за выход в четвертьфинал с 37-м в мировом рейтинге французом Уго Умбером. Ранее, в первом круге Андрей одержал победу над другим французом — 54-м номером рейтинга Валентеном Руае со счётом 6:3, 6:4.
Рублёв заранее понимал сложность предстоящего испытания. Ещё перед матчем с Умбером он поделился ожиданиями от игры в видео на YouTube-канале «Больше!»:
«Он классный игрок — вот что я о нём думаю, думаю, что будет тяжёлый матч, потому что он очень агрессивный, он борется до конца, он очень такой на подъёме всегда. У него бывают дни, когда он стреляет со всех позиций и попадает, поэтому будет тяжёлый матч, и хорошая опять проверка для меня, посмотрим, насколько у меня получится добавлять, добавлять развитие игры и насколько это получится внедрять с такими вот соперниками».
Итоги второго круга в Дубае для российских теннисистов сложились неоднозначно, но в целом скорее хорошо, чем плохо. С одной стороны, Медведев подтвердил свой класс, уверенно обыграв именитого ветерана и прервав неприятную серию без побед над чемпионами мейджоров. С другой стороны, потеря Хачанова сужает возможности для успешного выступления россиян на турнире. Теперь все взгляды прикованы к дальнейшим матчам, где Медведеву в четвертьфинале предстоит доказать, что его форма позволяет бороться за титул, а Рублёву нужно подтвердить свои слова делом в противостоянии с агрессивным французом. Прощание Вавринки стало грустным фоном для этих спортивных баталий, напоминая, что в теннисе вечны только результаты и память о великих игроках.