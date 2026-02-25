Ричмонд
«Как вкусно!»: Вика Цыганова вслед за SHAMAN попробовала лед с Байкала

Певица Виктория Цыганова приехала на Байкал и вслед за своим коллегой по сцене Ярославом Дроновым, более известным как SHAMAN, попробовала лед из озера на вкус. Об этом рассказала журналистка Алена Жигалова, опубликовав соответствующее видео.

— Какой вкусный лед! — сказала артистка.

Недавно Дронов опубликовал видеоролик, на котором попробовал замерзший Байкал на вкус. Он несколько раз облизал ледяную гладь, сопроводив кадры в своем Telegram-канале возрастной отметкой «18+». После волны непонимания музыкант публично объяснил свой экстравагантный поступок.

Позже область льда на озере, которую облизал Дронов, выставили на продажу за 50 тысяч рублей. На одной из интернет-площадок появилось объявление о продаже куска льда, на котором якобы остались слюни артиста. При этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина одобрила поведение Дронова, своего возлюбленного.

А в последний день Масленицы на Байкале сожгли чучело певца. На кадрах видно, что его установили на деревянной палке и облачили в черную одежду. На месте головы была установлена фотография лица артиста.

