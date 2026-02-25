Эксперт Храпунова объяснила, чем опасно продолжение разговора с мошенниками

Храпунова рекомендует сделать правилом немедленно класть трубку. Для защиты от спам-атак в виде СМС-бомбинга она советует подключить защиту у сотового оператора, а также выключать телефон или переводить его в авиарежим на 15−20 минут. При попытках запугать якобы взломом не стоит паниковать, если коды никому не сообщались и постороннее ПО не устанавливалось.