Эксперт Храпунова объяснила, чем опасно продолжение разговора с мошенниками

При первых признаках общения с мошенником необходимо немедленно прекратить любую коммуникацию, каждая секунда разговора представляет опасность. Такой совет в беседе с сайтом телеканала «Звезда» дала эксперт Алла Храпунова.
По словам специалиста, чем дольше длится разговор, тем больше личных данных и образцов голоса злоумышленники получают для создания дипфейков с помощью нейросетей. Они также могут внести номер телефона в базы данных или использовать его для других целей.
Храпунова рекомендует сделать правилом немедленно класть трубку. Для защиты от спам-атак в виде СМС-бомбинга она советует подключить защиту у сотового оператора, а также выключать телефон или переводить его в авиарежим на 15−20 минут. При попытках запугать якобы взломом не стоит паниковать, если коды никому не сообщались и постороннее ПО не устанавливалось.
В случае поступления платежей от неизвестных отправителей эксперт призывает связаться с банком, сообщить о мошенническом переводе и подтвердить готовность вернуть средства, чтобы избежать недопонимания.
Ранее в МВД рассказали о попытках мошенников «дожать» жертв, заподозривших обман.