В Германии задержан подозреваемый в убийстве экс-советника Януковича Портнова

Испанская полиция подтвердила задержание в ФРГ подозреваемого в убийстве Андрея Портнова, бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщается в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.
Юрист Андрей Портнов был застрелен в Испании недалеко от Мадрида. По версии правоохранительных органов, «предполагаемый исполнитель убийства гражданина Украины А. П., произошедшего 21 мая 2025 года», был задержан в Хайнсберге.
Телеканал Antena 3 также сообщал, что подозреваемым является украинец.
Сайт KP.RU ранее писал, что Портнов был убит в городе Посуэло-де-Аларкон около американской школы, в которой учились его дети. Инцидент произошел в мае 2025 года.
Экс-советник Януковича получил несколько огнестрельных ранений, в том числе в голову. При этом за несколько дней до инцидента он был в Киеве, где провел встречу с украинскими «топ-чиновниками».