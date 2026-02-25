Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии задержан подозреваемый в убийстве экс-советника Януковича Портнова

Испанская полиция подтвердила задержание подозреваемого в убийстве Андрея Портнова.

Источник: Комсомольская правда

Испанская полиция подтвердила задержание в ФРГ подозреваемого в убийстве Андрея Портнова, бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщается в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

Юрист Андрей Портнов был застрелен в Испании недалеко от Мадрида. По версии правоохранительных органов, «предполагаемый исполнитель убийства гражданина Украины А. П., произошедшего 21 мая 2025 года», был задержан в Хайнсберге.

Телеканал Antena 3 также сообщал, что подозреваемым является украинец.

Сайт KP.RU ранее писал, что Портнов был убит в городе Посуэло-де-Аларкон около американской школы, в которой учились его дети. Инцидент произошел в мае 2025 года.

Экс-советник Януковича получил несколько огнестрельных ранений, в том числе в голову. При этом за несколько дней до инцидента он был в Киеве, где провел встречу с украинскими «топ-чиновниками».