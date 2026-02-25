Ричмонд
Бывшего иеромонаха РПЦ арестовали в Казахстане за организацию наркопритона

Бывшего иеромонаха РПЦ Иакова (Воронцова) арестовали на два месяца в Казахстане за организацию наркопритона и хранение наркотиков. Об этом в среду, 25 февраля, сообщил его адвокат Галым Нурпеисов.

13 февраля сотрудники полиции задержали Воронцова по подозрению в организации наркопритона. В ходе обыска у него дома изъяли порошкообразные вещества. Также экспертиза выяснила, что он употреблял наркотики. Суд назначил ему 10 суток административного ареста, после чего задержание продлили еще на 72 часа.

— Прокуратура затребовала взятие под стражу (Воронцова — прим. «ВМ») на период следствия, с обоснованием, что Иаков может убежать, скрыться, воспрепятствовать, — сказал адвокат.

По словам Нурпеисова, он не согласен с соответствующей санкцией суда и будет ее обжаловать, передает РИА Новости.

В августе прошлого года Русская православная церковь (РПЦ) обратилась к православным верующим в Казахстане с просьбой воздержаться от поддержки инициативы бывшего иеромонаха Иакова Воронцова о создании независимой от РПЦ церковной структуры в стране. В РПЦ подчеркнули, что Воронцов был лишен духовного сана за серьезные нарушения канонов и не имеет права выступать от имени православной церкви.