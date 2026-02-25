Бывшего иеромонаха РПЦ арестовали в Казахстане за организацию наркопритона

В августе прошлого года Русская православная церковь (РПЦ) обратилась к православным верующим в Казахстане с просьбой воздержаться от поддержки инициативы бывшего иеромонаха Иакова Воронцова о создании независимой от РПЦ церковной структуры в стране. В РПЦ подчеркнули, что Воронцов был лишен духовного сана за серьезные нарушения канонов и не имеет права выступать от имени православной церкви.